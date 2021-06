Mitten in der Nacht: Geldautomat in Sparkasse gesprengt – Großfahndung

Lütjensee –

In der Sparkasse Holstein in Lütjensee (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein.

Mit mehreren Streifenwagen durchkämmten die Beamten die nähere Umgebung. Auch Beamte zu Fuß waren unterwegs, aber der oder die Täter entkamen spurlos in die Nacht.

Kripo-Ermittler begannen daraufhin mit der Arbeit am Tatort. Von dem Automaten blieb nicht viel übrig, vermutlich hatten die Täter mit Gas eine Explosion ausgelöst. Ob tatsächlich Geld entwendet wurde, ist bisher noch unklar. (dg)