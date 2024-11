Was muss passieren, damit Frau ein bereits bezahltes Brautkleid nicht abholt? Und was passiert mit dem auf sie zugeschnittenem weißen Traum? „Laue Festgarderobe“ ist nicht nur einer der größten Brautmodenläden in Norddeutschland, hier gibt es auch das wohl größte Lager mit nie abgeholten Brautkleidern. Ein Schrank voller geplatzter Träume, voller ungelöster Geschichten – und manchmal auch zweiter Chancen.