Mit brachialer Gewalt: Blitzer an Ostsee-Ort zerstört

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hohen Sachschaden an einem Blitzanhänger verursacht. Dabei müssen die Täter offenbar mit schwerem Gerät zu Werke gegangen sein. Es entstand hoher Sachschaden.

Laut Polizei wurde das mobile Blitzgerät am Montagvormittag am Pommerbyer Weg aufgestellt. Hier seien häufig Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Am Dienstagmorgen fanden Polizisten den Anhänger dann schwer beschädigt vor.

Dame: Blitzgerät aufgeschlitzt

Laut eines Polizeisprechers muss der Schaden mit einem Gabelstapler oder Frontlader verursacht wurden sein. Das Heck des Blitzers sei damit regelrecht aufgeschlitzt worden. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Telefon (04352) 3074000.