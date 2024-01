Mit Baum kollidiert: Oldtimer-Fahrer kommt per Hubschrauber in Klinik – Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich auf dem Ellerauer Weg bei Alveslohe (Kreis Segeberg) ereignet: Ein Mann war dort am Mittwochmorgen mit seinem Oldtimer unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und mit dem Ford gegen einen Baum stieß.

Der Mann wurde in seinem Ford Pickup eingeklemmt: Feuerwehrkräfte mussten ihn mit schwerer Gerätschaft aus dem Fahrzeug befreien. Sanitäter des Rettungsdienstes übernahmen die Behandlung. In Begleitung eines Notarztes kam er per Hubschrauber in eine nahe Klinik. „Es besteht Lebensgefahr“, sagte ein Polizeisprecher.

„Offensichtlich kein weiteres Auto beteiligt“

Die Beamten ließen die Straße sperren, der Verkehr wurde abgeleitet. Sie wollen nun ermitteln, wie genau es zu dem Unfall kam, an dem weiteren Angaben zufolge „offensichtlich kein weiteres Auto beteiligt war“. Vermutlich habe der Mann in einer Kurve die Kontrolle verloren.

Der Oldtimer war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Die Straße war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Staus. (dg)