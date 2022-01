Bei einem Unfall in Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwochmittag eine Frau schwer verletzt in ihrem Auto eingeklemmt worden. Laut Polizei war sie auf der K90 unterwegs, als ein hinter ihr fahrender Audi sie überholen wollte. Doch als dem Fahrer ein anderes Auto entgegenkam, soll der wieder eingeschert haben.

Dabei rammte der Audi-Fahrer den VW Golf der Frau, der daraufhin von der Straße schleuderte und gegen einen Baum am Straßenrand krachte. Ersthelfer, darunter ein Feuerwehrmann, versorgten die eingeklemmte Frau, ehe die Retter an der Unfallstelle eintrafen. Sie mussten sogar das Dach des Volkswagen abtrennen, um die Frau befreien zu können.

Missglückter Überholvorgang in Hürup: Frau in Auto eingeklemmt

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, die fünf Audi-Insassen blieben unversehrt. Die Polizei nahm noch am Mittag erste Ermittlungen auf und sperrte die Straße. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (dg)