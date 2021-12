Mit einem kuriosen Anliegen meldete sich am Montag ein Vermieter bei der Polizei. In seiner Wohnung am Steindamm in Marne (Kreis Dithmarschen) hatte ein ehemaliger Mieter einige Cannabis-Pflanzen hinterlassen und war nicht mehr zu erreichen.

Gleich fünf Cannabis-Gewächse ließ der Mieter in der Wohnung zurück. Der Vermieter musste die Wohnung räumen und entdeckte dabei die Pflanzen. Versuche, mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen, schlugen laut Angaben der Polizei fehl.

Marne: Vermieter findet Cannabis-Pflanzen

Bereits Mitte November zog dieser bereits aus, sein Aufenthaltsort sei derzeit unbekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Drogen-Plan: Warum manche Dealer jetzt nicht mehr bestraft werden

Fest steht: Es erwartet ihn nun ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. (se)