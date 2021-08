Meterhohe Flammen: Feuer zerstört Turnhalle von Schule – Großeinsatz im Norden

Neumünster –

Ein Großbrand in der Turnhalle einer Schule in Neumünster hat in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr in Atem gehalten. Über 100 Retter waren im Einsatz. Selbst aus dem Kreis Pinneberg rückte Verstärkung an.

Am späten Dienstagabend ging ein Notruf in der Einsatzleitstelle in Neumünster ein. Der Anrufer meldete Feuerschein und Qualm vom Geländer der Klaus-Groth-Schule in der Parkstraße. Wenig später spitze sich die Situation dann zu.

Vor den Toren Hamburgs: Brennende Turnhalle hält Feuerwehr in Atem

Als die ersten Retter am Einsatzort eintrafen, schossen meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Der Zugführer forderte sofort Verstärkung an. Immer mehr Kräfte, sogar aus dem Landkreis Pinneberg, rückten an. Über 100 Retter waren schließlich im Einsatz. Eine schwarze und giftige Rauchwolke stand über Neumünster.

Während die Polizei über Lautsprecher die Bewohner der umliegenden Häuser aufforderte, Türen und Fenster geschlossen zu halten, löschten Feuerwehrmänner über Drehleitern und aus mehreren Strahlrohren den Brand.

Brennende Mülltonne als Ursache vermutet

Erst am frühen Mittwochmorgen konnte Entwarnung gegeben werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Laut eines Polizeisprechers sei der Brand vermutlich von einer brennenden Mülltone verursacht worden. Die stand in einem Unterstand neben der Turnhalle.