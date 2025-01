Großfeuer bei Hamburg: In der selben Straße brannte es schon vor Kurzem

Ein brennender Carport hat am Mittwochmorgen die Feuerwehr in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) beschäftigt. Nur mit Mühe konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Erst vor fünf Tagen kam es in der Straße wegen eines ähnlichen Feuers zu einem Großeinsatz.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren gegen 6.50 Uhr meterhohe Flammen von einem Grundstück an der Rosenstraße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe ein Carport mit zwei Pkw darin in Flammen gestanden. Nur mit Mühe konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitete.

Polizei ermittelt und schließt Brandstiftung nicht aus

Erst nach gut zwei Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Es war nicht der erste Brand in der beschaulichen Straße. Am vergangenen Freitag hatte nur wenige Meter weiter ebenfalls ein Carport gebrannt. Die Polizei hat beide Brandorte beschlagnahmt und ermittelt in alle Richtungen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.