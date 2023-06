Messer-Überfall in Park – Polizei schnappt drei Verdächtige

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Schrevenpark in Kiel zu einer schweren räuberischen Erpressung.

Drei Tatverdächtige traten laut Polizei im Bereich der Boule-Analge an zwei Personen im Alter von 27 und 28 Jahren heran und forderten mit einem Messer Bargeld und Handys. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragödie beim Ironman – Veranstalter reagiert

Gegen 01:50 Uhr konnten Polizisten die Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren an einer Bushaltestelle in der Gutenbergstraße vorläufig festnehmen. Sie kamen in Polizeigewahrsam. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (0431) 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (mp)