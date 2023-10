Messer-Alarm im Zug: Polizei stoppt EuroCity nach Hamburg

Alarm in Neumünster: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen EuroCity in Richtung Hamburg gestoppt. Grund: An Bord befand sich ein Mann mit einem Messer!

Gegen 15.15 Uhr gingen die ersten Notrufe ein. Passagiere des EuroCity von Kopenhagen nach Hamburg (EC 395) meldeten, dass sie von einer männlichen Person mit einem Messer bedroht würden. An Bord brach Panik aus.

Messer-Mann versteckt sich in der Zugtoilette – Festnahme!

„Der Zug wurde daraufhin zu einem außerplanmäßigen Halt in Neumünster gebracht“, so Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei in Flensburg, zur MOPO. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Landes- und der Bundespolizei sei zum Bahnhof geeilt und hätte den Zug durchsucht.

„Wir konnten eine männliche Person festnehmen. Der Mann hatte sich in der Zugtoilette eingeschlossen“, so Schwartz. Weitere Angaben zum Täter könnten noch nicht gemacht werden. Das Messer sei sichergestellt worden.

Aktuell befindet sich der Festgenommene im Gewahrsam der Polizei Neumünster. Die Zeugenbefragungen laufen.

Laut dem Bundespolizeisprecher wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Eine Person sei von Rettungskräften seelsorgerisch betreut worden. Bevor der Zug sich auf die Weiterfahrt in Richtung Hamburg begeben habe, sei das Zugpersonal ausgewechselt worden, so Schwartz.