Anwohner hören merkwürdige Geräusche – Überraschung im Schlafzimmer

Ein Waschbär im Schlafzimmer sorgt in Ratzeburg für einen tierischen Polizeieinsatz. Das Tier räumt den Kleiderschrank aus – und lässt zunächst niemanden mehr rein.

Ein Waschbär hat in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz geführt. Das Tier hatte sich am Samstag in dem Schlafzimmer eines Hauses im Grünen Weg verbarrikadiert, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Zuerst habe der Waschbär den Kleiderschrank ausgeräumt und mit diesen Sachen dann die Tür blockiert. Weil das Schlafzimmer nicht mehr zu betreten war und zudem merkwürdige Geräusche aus dem Raum drangen, hatten die Anwohner die Polizei verständigt. Um den Auszug des Waschbären kümmerte sich nach Polizeiangaben dann ein Jäger. Wie das Tier überhaupt in das Haus kam, konnte nicht ermittelt werden. (dpa/mp)