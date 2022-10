Mercedes-Unfall im Norden: Mann wird aus G-Klasse geschleudert und stirbt

Bei einem Unfall in Neumünster ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei rätselt, wer von den Männern am Steuer des schweren Mercedes gesessen hat und sucht Zeugen.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 3.30 Uhr im Roschdohler Weg. Ein G-Klasse-Mercedes war mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs, als er mit einem der Reifen den Kantstein touchiert haben soll. Dadurch geriet der Luxus-SUV außer Kontrolle.

Mann bei Unfall aus Auto geschleudert

Er überschlug sich, krachte gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Dabei sei einer der Insassen (39) aus dem Fahrzeug geschleudert worden und erlitt tödliche Verletzungen. Bei dem Toten handele es sich laut Polizei um den Halter. Ob er auch selbst am Steuer saß, war jedoch unklar.

Ein weiterer Insasse wurde von der Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem SUV gerettet. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch jemand im Fahrzeug saß und sucht nun Zeugen. Hinweise an Telefon (04321) 9450.