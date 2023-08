Mercedes kommt von Autobahn ab und schleudert in Wald – mehrere Verletzte

Ein Unfall im Kreis Stormarn hat am späten Samstagabend die Polizei und den Rettungsdienst beschäftigt. Auf der A21 hatte ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Es gab vier Verletzte.

Der Crash ereignete sich laut Polizei gegen 23 Uhr an der Ausfahrt Bad Oldesloe-Süd. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Fahrer eines mit vier Personen besetzten Mercedes A-Klasse die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug schleuderte in ein kleines Waldstück.

Unfall auf der A21 im Norden: Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Sanitäter rückten mit mehreren Rettungswagen an, Polizisten sperrten das Teilstück der Autobahn. Vier Insassen erlitten leichte Verletzungen, drei kamen vorsorglich in eine Klinik. Das verunfallte Fahrzeug soll am Sonntag von einem Abschleppdienst geborgen werden. (ruega)