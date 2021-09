Großeinsatz der Feuerwehr in der Holstein-Therme in Bad Schwartau (Ostholstein). Dort kam es am Dienstagabend zu einem spektakulären Zwischenfall im Außenpool.

Gegen 16.50 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale ein. Gemeldet wurde ein massiver Wassereinbruch im Keller der Holstein-Therme.

Als die Rettungskräfte nach wenigen Minuten am Einsatzort eintrafen, trauten sie ihren Augen kaum. Am sonst wohl-temperierten Außenpool saßen Menschen eingehüllt in Badelaken. Im Pool selbst war fast kein Wasser mehr.

Wasser weg: Feuerwehreinsatz in der Holstein-Therme

„Ich hatte meine Runden geschwommen und merkte, dass das Wasser schlagartig immer weniger wurde – zuletzt knietief“, sagte ein Badegast zu einem Reporter.

Während Feuerwehrmänner damit begannen, den Keller leer zu pumpen, betrieben Angestellte der Therme Ursachenforschung. Sicher ist, dass sich das Wasser aus dem Außenpool im Keller angesammelt hat. Vermutet wird ein Leck in der Zuleitung.