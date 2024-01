Mehrfamilienhaus brennt: Flammen schlagen aus dem Dach

In Wedel (Kreis Pinneberg) ist am späten Montagabend ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Glatteis stellte die Feuerwehrleute vor zusätzliche Probleme.

Zahlreiche Anrufer:innen hatten das Feuer in der Lindenstraße gegen 22 Uhr gemeldet, hieß es am frühen Dienstagmorgen vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. Als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des zweiten Obergeschosses.

Wedel: Feuerwehr kämpft gegen Flammen – und Glatteis

Die Feuerwehrleute handelten schnell und konnten das Feuer rasch eindämmen. Um Glutnester zu löschen, musste die Dachhaut über die Drehleiter geöffnet werden.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Später wurde er in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Seine Wohnung ist aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar. Die anderen Hausbewohner:innen konnten bereits kurze Zeit später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Neben dem Feuer kämpften die Rettungskräfte gegen auch gegen die Witterung: Der Bauhof der Stadt Wedel half dabei, die Einsatzstelle von Glatteis zu befreien. Gegen 23.30 Uhr übergab die Feuerwehr den Fall an die Kriminalpolizei, die nun die Brandursache ermittelt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.