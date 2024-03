Mehrere Verletzte bei Unfall im Norden – Kind (3) per Helikopter ins Krankenhaus

Bei einem Unfall in Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind am Karfreitag mehrere Menschen verletzt worden, darunter ein Kind: Das drei Jahre alte Mädchen musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Laut Polizei stießen auf der Landstraße zwischen Sörup und Sterup ein Hyundai und Kia zusammen. Eins der beiden Fahrzeuge sei in den Gegenverkehr geraten, so ein Sprecher. Welches, sei noch unklar,

Mehrere Verletzte kommen ins Krankenhaus

Zeugen wählten gegen 12.20 Uhr den Notruf. Die Feuerwehr entsandte fünf Rettungswagen und einen Notarzt an die Unfallstelle. Fünf Insassen wurden mit Verletzungen behandelt. Ein Mädchen (3) wurde versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Helikopter war kurz zuvor auf einer Wiese gelandet. Zwei weitere Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte kamen ebenfalls in Krankenhäuser.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf, während die Polizei die Straße sperrte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (dg)