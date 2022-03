Massiver Brand in Schule – Räume vorerst nicht benutzbar

Schreck am Sonntagnachmittag in Heide (Kreis Dithmarschen): Um kurz vor 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr zur St. Georg Schule gerufen, mehrere Container standen lichterloh in Flammen! Die Räume sind vorerst nicht benutzbar.

Wie die „Dithmarscher Landeszeitung“ berichtete, brannten unmittelbar in einem Gang zwischen einer Sporthalle und einem Pavillon, die als Klassenräume genutzt werden, Container und Unrat. Knapp 70 Einsatzkräfte der Wehren Heide Stadt, Heide- Süderholm sowie die Feuerwehr Meldorf, eilten herbei.

Feuer in Dithmarschen: Schul-Container brennen

Mit erheblichem Aufwand konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die Sporthalle und die Pavillons verhindern. Durch die Hitze ging eine Fensterscheibe zu Bruch, der Dachüberstand fing Feuer. Hier konnten die Einsatzkräfte die Flammen schnell ersticken.

Um zu sehen, ob das Feuer weiter in die Isolierung der Decke eindringen konnte, öffneten die Brandschützer unter Atemschutz die Verkleidung. Anschließend kontrollierten die Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera mögliche Glutnester. Der Schaden beschränkte sich auf Wasser- sowie Rauchschäden im Gebäude sowie in der Sporthalle.

Nach knapp einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und fahndet jetzt nach dem möglichen Brandstifter. (mp)