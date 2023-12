Massenschlägerei in Einkaufsstraße im Norden – Mann mit Messer verletzt

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in einer belebten Einkaufsstraße in Itzehoe (Kreis Steinburg): Mehrere Jugendliche und Heranwachsende sollen hier aufeinander losgegangen sein. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr in die Straße Feldschmiede gerufen worden. In Höhe eines dortigen Reisebüros war eine heftige Auseinandersetzung zwischen 10 bis 15 Beteiligten gemeldet worden. Mehrere Streifenwagen, Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt rückten an.

Itzehoe: Mann mit Stichverletzung in Klinik

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte lediglich ein Mann (22) mit einer Stichverletzung in der Schulter angetroffen werden. Er kam in eine Klinik. Alle anderen Beteiligten waren demnach geflüchtet. Eine am Bahnhof angetroffene Personengruppe, die verdächtigt wurde, wurde befragt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.