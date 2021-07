Schwerer Unfall im Kreis Steinburg: In Breitenburg ist an der Straße Am Schloss am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein VW Polo in Flammen aufgegangen. Zuvor hatte der Fahrer laut Polizei die Kontrolle verloren.

Dabei soll er rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Kleinwagen gegen einen Baum geprallt sein. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt von Ersthelfern aus dem Wrack geholt, das kurz darauf in Flammen aufging.

Kreis Steinburg: Mann von Helfern nach Unfall aus Auto gezogen

Die Polizei meldete den Kollegen von der Feuerwehr einen Brand im Motorraum. Die Retter rückten an und löschten die Flammen, Sanitäter kümmerten sich um den 19-Jährigen, der in ein nahes Krankenhaus gebracht wurde. „Es besteht keine Lebensgefahr“, so ein Polizeisprecher. Die Straße war mehr als eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

Die Beamten ermitteln jetzt die genaue Unfallursache, die bisher noch ungeklärt ist. (dg/rüga)