Mann soll versucht haben, seine Frau zu töten – Anklage!

Im April wurde eine 44-jährige Frau bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht: ihr Ehemann.

Anwohner hörten an jenem Samstagnachmittag, den 27. April, gegen kurz vor 16 Uhr Schreie, die von einem Wohnhaus am Göteborgring im Stadtteil Mettenhof kamen. Unter Familienmitgliedern war ein heftiger Streit ausgebrochen. Dabei wurden zwei Frauen (44 und 20 Jahre alt) verletzt.

Als die Polizei mit einem Großaufgebot anrückte, flüchteten zwei Männer in einem Auto vom Tatort. Sie wurden später von der Polizei festgenommen. Auch eine dritte Person wurde am Einsatzort zunächst in Gewahrsam genommen. Doch nur gegen einen Mann, einen 57-Jährigen, wurde kurz darauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ein Haftbefehl erlassen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Handy-Verbot an Gymnasium: Schulleiter greift durch – morgens verschwinden die Smartphones im Schrank. Die Wirkung: erstaunlich

– Altersarmut: Rentner Jens lebt von 200 Euro im Monat. Kein Einzelfall

– 50 Jahre Hexenberg-Siedlung: Bewohnerin Edeltraut Schwarzkopf über Dealer und Polit-Promis

– 20 Seiten Sport: St. Pauli bangt: Das große Torhüter-Problem des Kiezklubs, HSV pokert: Wieso es immer noch kein Vertragsangebot für Flügel-Star Jean-Luc Dompé gibt

– 28 Seiten Plan7: Michi Beck von Fanta 4 übers Älterwerden und Schlussmachen & Veranstaltungstipps für jeden Tag

Versuchter Mord in Kiel: Mann soll auf Ehefrau eingestochen haben

Es handelt sich dabei um den Ehemann der 44-Jährigen. Er soll laut Polizeibericht zuvor mit seiner Frau in einem Auto in Streit geraten sein. Plötzlich soll er zu einem zehn Zentimeter langen Messer gegriffen und damit zweimal auf die Frau eingestochen haben. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste – ebenso wie das jüngere Opfer – in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Hintergründe für den Streit waren zunächst unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: 25-Jähriger in Kiel niedergestochen – Tatverdächtiger nach Fotofahndung in U-Haft

Ab Montag muss sich der Mann wegen versuchten Mordes an seiner Frau vor dem Kieler Landgericht verantworten. Das Gericht hat zunächst zehn Verhandlungstage angesetzt.