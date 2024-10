Mann schließt sich mit Messer auf Moschee-Klo ein und bedroht dann eine Frau

Schreck in einer Moschee in Neumünster: Am Dienstag schloss sich sich ein 25-jähriger Mann in einer Toilette des islamischen Gotteshauses ein. Ein Mitarbeiter wählte den Notruf.

Noch während des Anrufs des Mitarbeiters gegen 10.45 Uhr verließ der 25-Jährige die Moschee in der Christianstraße und bedrohte laut der Polizei eine Passantin mit den Worten: „Geh weg oder ich steche dich ab!“ Das Messer soll er in einer Innentasche der Jacke getragen haben.

Neumünster: Mann schließt sich mit Messer in Moschee ein

Die Polizei stellte den Verdächtigen an der Einmündung zur Kieler Straße und durchsuchte ihn. Dabei verletzte der Mann einen Beamten leicht, allerdings nicht mit dem Messer.

Das Gesundheitsamt wies den Verdächtigen nach einer Untersuchung in ein Krankenhaus ein. Dort wird er bewacht.

Das Küchenmesser war der Polizei zufolge mehr als 20 Zentimeter lang. Weitere Informationen zur Identität des Mannes gab die Polizei nicht bekannt.