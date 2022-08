Mann im Norden fast totgeschlagen – 17-Jähriger in Hamburg festgenommen

In der Nacht zu Dienstag ist in Hamburg ein 17-Jähriger festgenommen worden. Er steht in Verdacht, am Abend zuvor in Norderstedt (Kreis Segeberg) einen Mann beinahe totgeschlagen zu haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr am ZOB Garstedt an der Berliner Allee. Hier sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und dem Teenie gekommen. Dabei erlitt der 26-Jährige schwerste Kopfverletzungen. Er kam mit dem Notarzt in eine Hamburger Klinik und war laut Polizei lebensgefährlich verletzt.

Norderstedt: Teenager soll Mann schwere Kopfverletzungen zugefügt haben

Beamte der Mordkommission Kiel übernahmen den Fall. Im Zuge der Ermittlungen sei der mutmaßliche Täter identifiziert und noch in der Nacht in Hamburg festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er kam vor den Haftrichter. Die ermittelnden Beamten gehen von einer Zufallsbegegnung aus. Nach MOPO-Informationen könnte ein banaler Sichtkontakt der Auslöser gewesen sein.