Mann auf offener Straße erschossen – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Er soll einen Mann in aller Öffentlichkeit erschossen haben: Mit Hochdruck fahndete die Polizei nach Fisnik H. (23) aus Kiel. Am Sonntag meldet die Polizei den Erfolg: Der junge Mann konnte gefasst werden.

Spezialeinheiten der Polizei nahmen den gesuchten Fisnik H. am Sonntag gegen 12.45 Uhr in Gelsenkirchen fest. Der 23-Jährige leistete keinen Widerstand.

Kiel: 23-Jähriger soll Mann auf offener Straße erschossen haben

H. soll am Montag, den 27. Juni 2022, in Kiel einen 31-Jährigen in aller Öffentlichkeit erschossen haben und anschließend geflohen sein. Die MOPO berichtete. Weitere Hintergründe zur Tat sind bislang noch nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro für Hinweise aus.

Die Suche hat nun ein Ende: Die Beamten brachten den Festgenommenen in Polizeigewahrsam nach Gelsenkirchen. H. wird dort einem Haftrichter vorgeführt. (vd)