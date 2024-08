Mädchen aus dem Norden seit Wochen vermisst – ist sie in Hamburg?

Wo ist Fenja B.? Seit vier Wochen wird das Mädchen aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) vermisst. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach der 13-Jährigen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich auch in Hamburg aufhalten könnte.

Fenja B. hatte am Morgen des 21. Juli dieses Jahres die elterliche Wohnung in Bad Schwartau verlassen und gilt seither als vermisst. Ihre Eltern sind in großer Sorge. Die Polizei teilt mit, dass sie mit Hochdruck dabei ist, das Verschwinden aufzuklären und die Schülerin zu finden.

Fenja B. wirkt älter und wird seit vier Wochen vermisst

Die Vermisste ist circa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und wirkt vom Gesamterscheinungsbild älter als 13 Jahre. Sie trägt dunkle, lange Haare. Zuletzt gesehen wurde sie mit einer blauen Jeansjacke, einem schwarzen, bauchfreien Top, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und Knöpfen an der Seite sowie beigen, offenen Stoffschuhen. Dazu trug sie eine kleine schwarze Handtasche.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Fenja regelmäßig im Bereich des Lübecker ZOB aufhält. Darüber hinaus wird vermutet, dass sie sich häufig auch im Hamburger Stadtgebiet aufhalten könnte. Hinweise an Tel. (0451) 1310.