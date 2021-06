Luxus-Crash in Neumünster: Bei Rot gefahren: Mercedes kracht in BMW

Neumünster –

In Neumünster ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos der Oberklasse gekommen. Der eine Fahrer hat eine rote Ampel ignoriert – nun liegt der andere Fahrer im Krankenhaus.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr an der Ecke Ilsahl/ Christianstraße in Neumünster: Ein 45-jähriger BMW-Fahrer fuhr die Ilsahl entlang, als er bei grün nach links auf die Tugendorfer Straße abbiegen wollte. Ein Mercedes-Fahrer, unterwegs Richtung Innenstadt, überfuhr gleichzeitig auf der Christianstraße eine rote Ampel.

Der Zusammenstoß war unausweichlich. Der BMW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrers musste pusten. Ergebnis: 0,6 Promille. (mdo)