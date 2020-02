Luca (1) will leben: Hilfe! Der kleine Junge sucht seinen genetischen Zwilling

Göhl -

Luca, der kleine blonde Frechdachs mit dem bezaubernden Lächeln, ist gerade mal ein Jahr alt – und in Lebensgefahr: Luca leidet an Leukämie. Seine einzige Überlebenschance: eine Stammzellenspende. Um dem kleinen Jungen das Leben zu retten, findet am 16. Februar eine Typisierungsaktion in Göhl im Kreis Ostholstein statt.

Seit mehreren Monaten wird der kleine Luca im Uniklinikum Lübeck behandelt und bekommt eine Chemotherapie. „Er ist sehr stark und tapfer, wenn wir im Krankenhaus sind“, berichtet Sina Jablonowski, die Mama des Lütten. Zurzeit sind seine Werte stabil – nach Angaben der Ärzte könne sich das allerdings schnell wieder ändern.

Luca (1) hat Blutkrebs – und braucht einen Stammzellspender

Die schockierende Diagnose bekamen Sina und Lucas Ziehvater Tino Rademann im Mai vergangenen Jahres. Luca, damals drei Monate alt, wurde seine Erkältung einfach nicht los. Nachdem der Sauerstoffgehalt im Blut nur noch bei 86 Prozent lag, wurde Luca zunächst wegen einer Lungenentzündung behandelt.



Erst als die beiden Eltern bei der nächsten Erkältung einen Kinderarzt aufsuchten und Lucas Knochenmark untersucht wurde, kam die schreckliche Gewissheit: Luca leidet an Blutkrebs – seitdem bangen die Eltern und Lucas „große" Schwester Emely (4) und den kleinen Mann.

Ein genetischer Zwilling, der seine Stammzellen spendet, könnte für Luca zum Lebensretter werden. Um das Kind zu retten, stellte ein ehrenamtliches Team mit der Unterstützung des DKMS eine Typisierungsaktion auf die Beine. Diese findet am 16. Februar von 11 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle (Bahnhofstraße 6) in Göhl statt. Dann wird hoffentlich ein passender Spender gefunden. (mhö)