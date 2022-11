Lkw verliert Giftstoff – Fährverbindung nahe Hamburg stundenlang gesperrt

Ein Großeinsatz der Feuerwehr am Fähranleger Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Montag für eine stundenlange Sperrung des Fährverkehrs von und nach Wischhafen geführt. Ein Lkw hatte giftige Lösungsmittel verloren.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr zu dem Anleger in der Straße Am Fleth gerufen. Hier sei während der Überfahrt nach Glückstadt ein Leck an einem mit Lösungsmittel beladenen Lkw entdeckt worden. Am Ziel angekommen wurde der Lastwagen von der Fähre geholt.

Großeinsatz der Feuerwehr an Fähranlager

In speziellen Schutzanzügen dichteten Feuerwehrmänner das Leck ab. Rund 40 Retter waren im Einsatz. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Für die Dauer des Einsatzes und der anschließenden Reinigungsarbeiten am Anleger wurde der Fährverkehr bis circa 19 Uhr eingestellt.