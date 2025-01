Lkw-Unfall sorgt für Vollsperrung im Norden

Die Verbindungsstraße Flotthof zwischen Hardebek und der A7-Anschlussstelle Großenaspe (Kreis Segeberg) ist aktuell wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ein mit 25 Tonnen Zuckerrüben beladener Lastwagen war am Abend von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gekippt.

Nach Polizeiangaben hatte die 25-Jährige die Straße aus Richtung Hardebek befahren, als sie mit dem Hinterreifen auf die aufgeweichte Bankette geriet. Der Lkw kam daraufhin von der Straße ab und kippte in den Straßengraben. Verletzt wurde die junge Frau bei dem Unfall glücklicherweise nicht.

Zuckerrüben müssen umgeladen werden – Vollsperrung dauert an

Aktuell ist ein Bagger an der Einsatzstelle, der die Zuckerrüben in einen anderen Anhänger umlädt. Erst nach Abschluss der Umladung könnte mit dem Aufrichten des Fahrzeugs begonnen werden. Erste Einschätzung durch die Polizeibeamten vor Ort könnte es bis 2 Uhr nachts dauern, bis die Straße wieder freigegeben wird. Ein Abschleppdienst aus dem Kreis Dithmarschen ist bereits an der Unfallstelle eingetroffen.