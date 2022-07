Lkw-Unfall auf Autobahn – Vollsperrung in Richtung Hamburg

Die A23 ist nach einem Lkw-Unfall auf der A23 in Höhe der Abfahrt Halstenbek-Krupunder (Kreis Pinneberg) am Freitagmorgen voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Hamburg werde abgeleitet, so ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des Lkw habe aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle verloren und den Laster in die Leitplanke in der Mitte der Autobahn gelenkt. Durch den Unfall sei niemand verletzt worden, teilte der Sprecher mit.

Lkw-Unfall auf A23 – Vollsperrung in Richtung Hamburg

Aber: Aus dem Lkw flossen Betriebsstoffe, die A23 musste in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden. Wie lange die Reinigung der Fahrbahn noch andauert, war am Morgen zunächst noch unklar.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Laut Polizei werde der Verkehr ab Krupunder abgeleitet, eine genaue Zahl, wie weit sich der Verkehr zurück staut, gebe es nicht. Von mehreren Kilometern ist aber die Rede. (dg)