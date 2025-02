Leitplanke wird zur Sprungschanze: VW in die Böschung katapultiert

Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Leitplanke, schoss über diese in die Böschung und landete schließlich neben der Autobahn. Trotzdem hat sich der junge Autofahrer bei seinem Crash am Montagabend nur leicht verletzt.

Gegen 19:20 Uhr kam es am Montagabend auf der A23 bei Elmshorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen VW, nachdem er in Elmshorn auf die Autobahn in Richtung Hamburg gefahren war.

Der 23- Jährige soll die Kontrolle verloren haben und rechts gegen die Leitplanke gefahren sein. Diese habe dann wie eine Sprungschanze gewirkt und den Wagen in die Luft katapultiert, bevor der VW schließlich im Graben neben der Autobahn aufprallte.

Der Fahrer hatte riesiges Glück: Er klagte lediglich über Nackenschmerzen, wurde von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die schwierige Bergung des Fahrzeugs.