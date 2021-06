Leiche in Wohnung bei Hamburg entdeckt: Seniorin (71) brutal getötet – Sohn in Haft

Pinneberg –

Erwürgte ein 40-Jähriger seine 71-jährige Mutter? Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat am Montagmorgen die Leiche einer Frau in deren Pinneberger Wohnung entdeckt. Bereits kurz darauf wurde ein Mann in Zusammenhang mit dem Fund festgenommen – der 40-jährige Sohn der Toten. Am Freitag ist nun das Obduktionsergebnis bekannt geworden: Die Seniorin ist definitiv einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Was zunächst nur ein Verdacht war, ist nun Gewissheit: „Das Ergebnis der Obduktion weist auf Gewalteinwirkung gegen den Halsbereich hin“, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Itzehoe, am Freitagabend.

Bei Hamburg: 71-Jährige gewaltsam getötet – Sohn schweigt

Die 71-Jährige wurde gewaltsam getötet, mutmaßlich erwürgt. Der Verdächtige: ihr eigener Sohn (40). Laut Polizei hielt der sich noch am Tatort auf, als die Beamten am Montag an der Friedrich-Ebert-Straße eintrafen, nachdem die Pflegerin den Notruf gewählt hatte. Er wurde festgenommen, es wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Seitdem sitzt der 40-Jährige in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Erkenntnisse. Bei seiner Vernehmung habe sich der 40-Jährige nicht zur Tat geäußert, sagte Müller-Rakow.