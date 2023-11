Leiche bei Wellness-Center gefunden – Polizei gibt neue Details bekannt

Ein unfassbares Verbrechen hat sich in der Nacht zum vergangenen Samstag in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) abgespielt. Nahe der beliebten Holstentherme wurde ein Toter gefunden. Er soll mit einem Kopfschuss hingerichtet worden sein. Ein erst 17-Jähriger wurde festgenommen. Die Identität des Toten war unklar. Nun gibt es neue Details.

Zeugen hatten gegen 2.40 Uhr auf dem Gelände neben dem Wellness-Tempel an der Norderstraße einen toten Mann aufgefunden und die Polizei informiert. Die Ermittler fanden heraus, dass es offenbar einen Zusammenhang mit einer Tat in Uetersen (Kreis Pinneberg) in der vergangenen Woche gibt. Ein 17-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Identität des Toten mittlerweile geklärt

Die Identität des Toten war zunächst unklar. Nun teilt die Polizei mit, dass es sich bei dem Opfer um einen 27-Jährigen aus Albanien handelt. Der Mann war ohne festen Wohnsitz und der Polizei wegen anderer Delikte bekannt. Die Ermittlungen dauern an.