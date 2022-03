Laster verliert Rote-Bete-Ladung – Chaos auf Autobahn

Großes Chaos am Mittwoch auf der A23: Ein Lkw-Fahrer hat bei Heiligenstedten (Kreis Steinburg) seine Rote-Bete-Ladung auf der Autobahn verloren.

Offenbar aufgrund mangelnder Ladesicherung fiel dem Lkw kistenweise Rote-Bete auf die Fahrbahn. Das Malheur geschah gegen 15.30 Uhr, als der Fahrer über die Anschlussstelle Itzehoe-Mitte in Richtung Süden auffahren wollte.

In der Folge musste die A23 Richtung Süden gesperrt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich über mehrere Stunden bis in den frühen Abend hinein, was zu Staus führte.

Weitere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. (fkm)