Kürzlich monierte der Kreis Nordfriesland noch den mangelnden Brandschutz unter dem gigantischen Reetdach, nun ging alles überraschend schnell: „Wir sind ab sofort im Regelbetrieb“, erklärt Dr. Christian Harisch, Geschäftsführer des „Lanserhofes“. Dabei sind die Zimmer für die gestressten Superreichen noch gar nicht spirituell ausgeräuchert. Aber das soll noch nachgeholt werden.

Die Darstellung, die Eröffnung des „Gesundheits-Resorts“ (böse Zungen sprechen gar von der „Betty-Ford-Klinik von Sylt“) hätte mehrfach verschoben werden müssen, weist Christian Harisch gegenüber der MOPO entschieden zurück: „Es läuft alles wie geplant. Wir hatten einen sechswöchigen Probebetrieb ab Juni und sind ab dem 1. August in den Regelbetrieb gegangen.“

Lanserhof auf Sylt eröffnet

Auch der Landkreis Nordfriesland bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass die geforderten Brandschutzmaßnahmen inzwischen erfolgt sind und eine „Teilfreigabe“ für den 150-Millionen-Euro-Neubau in den Lister Dünen erteilt wurde. Laut Harisch wird zunächst nur das Haupthaus in Betrieb genommen, mit anfangs maximal 40 Gästen – im August und September ist bereits alles ausgebucht. Bis 2024 sollen sich bis zu 75 Gäste gleichzeitig in der Luxus-Wellnessklinik auf Vordermann bringen lassen – geistig und körperlich.

Lanserhof-Geschäftsführer Christian Harisch und Mit-Investor Johannes Kerner. imago 77049675 Lanserhof-Geschäftsführer Christian Harisch und Mit-Investor Johannes Kerner.

Bleibt noch die Sache mit den Mönchen, die die Suiten eigentlich vor dem Einzug der zahlungskräftigen Kundschaft von bösen Geistern befreien sollten. Die frommen Männer aus Nepal haben aber noch keine Visa bekommen.

Harisch ist überzeugt von der spirituellen Maßnahme, die seit 20 Jahren an allen Standorten der „Lanserhof“-Gruppe durchgeführt werde: „Das ist eine uralte Tradition in vielen Kulturen, um ein Haus mit positiver Energie zu füllen. Wir machen das jährlich.“ Falls die Mönche nicht nach Sylt kommen, könnten auch „energetisch aufgeladene Personen aus dem Unternehmen“ diese Aufgabe übernehmen, so Harisch: „Notfalls machen wir das selbst.“ Als Zeitpunkt wird Ende des Jahres angepeilt, wenn keine Gäste in dem Reetdach-Prachtbau weilen.