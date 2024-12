Person stürzt von Turm – Marine-Helikopter im Einsatz

Eine Person ist in einem Waldstück in Trittau (Kreis Stormarn) bei Hamburg mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie wurde nach dem Vorfall am Freitagabend mit schweren Verletzungen in einem Bundeswehr-Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Person befand sich – ob alleine oder in Gesellschaft, ist unklar – auf dem „Langen Otto“, einem etwa 27 Meter hohen Aussichtsturm auf dem Hahnheider Berg. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte sie von dort in die Tiefe.

„Langer Otto“: Mehrere Meter in die Tiefe gestürzt – Polizei ermittelt

Um kurz vor 23 Uhr wurden Einsatzkräfte informiert. Die Feuerwehr stabilisierte die verletzte Person. Derweil wurde durch die Leitstelle die Bundeswehr informiert, die einen Marine-Helikopter entsandte. Mit diesem wurde die Person in eine Klinik nach Lübeck geflogen.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht Ermittlungen in dem Fall. Noch seien die Hintergründe völlig unklar, sagte ein Sprecher. (dg)