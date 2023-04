Feuerwehr räumt Gewerbehaus nahe Hamburg – Auslöser schnell gefunden

Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat am Freitagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Personen kam zum Glück nicht zu Schaden, es entstand aber hoher Sachschaden.

Gegen 20 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Feuerwehr eine starke Verqualmung in einem Haus an der Kieler Straße gemeldet. Dort sind neben mehreren Wohnungen auch Geschäftsräume untergebracht. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzüge und Rettungswagen an und ließ das Gebäude räumen.

Hoher Sachschaden nach Feuer in Wohnhaus

In einem der Büros habe laut Feuerwehr ein Kühlschrank gebrannt und für eine außerordentliche starke Verqualmung gesorgt. Die Mieter hatten sich vor Eintreffen der Retter in Sicherheit gebracht. Der Brand war nach gut 45 Minuten gelöscht. Durch Qualm und Ruß entstand hoher Sachschaden.