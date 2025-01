Kreuzungsunfall bei Hamburg: Eine Frau verletzt

Eine Autofahrerin ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Kreuzungsunfall bei Hohenaspe (Kreis Steinburg) leicht verletzt worden. Ein 46-Jähriger habe beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt der Frau missachtet, so die Polizei.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 6.40 Uhr auf der L127, als der Mann mit seinem Opel von der Straße Am Burndahl aus Richtung Hohenaspe in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, dabei jedoch die Vorfahrt der 50- Jährigen mit ihrem Dacia aus Richtung Itzehoe missachtete. Die Autos stießen zusammen, die Front des Opels wurde regelrecht abgerissen.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt

Drei Streifenwagen der Polizei und zwei Rettungswagen kamen. Den Angaben der Beamten zufolge zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der 46-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Da die Fahrzeuge den Kreuzungsbereich blockierten, leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit, Abschleppdienste entfernten sie daher von der Straße.