In Kurve Kontrolle verloren: Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Reinsbüttel (Kreis Dithmarschen) schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Opel verlor.

Das Fahrzeug rutsche in einen Graben und schleuderte von dort wieder zurück auf die Fahrbahn. Die Frau wurde von Sanitätern versorgt und kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Das genaue Verletzungsbild ist einem Polizeisprecher zufolge noch unklar.

Opel muss abgeschleppt werden

Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt. Nach rund einer Stunde durfte der Verkehr wieder passieren. Der Opel wurde abgeschleppt; es entstand ein Totalschaden. Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. (dg)