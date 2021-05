Kommt der Henssler noch? : Leerstand im Ostsee-Restaurant des Starkochs

Scharbeutz -

„Er kam, sah und verschob“, könnte man über Steffen Henssler sagen, der bis vor kurzem noch den kulinarischen Norden mit seinen Restaurants erschloss. Mit dem „Henssler Henssler“, dem „Ono“, dem „Ahoi“ und dem „Go“ hat der Koch unter anderem in Hamburg, Travemünde und Lübeck gleich mehrere Standorte besetzt. Ein weiteres „Ahoi“ sollte dazukommen, dieses Mal in Scharbeutz.

Viele Kiebitze vermuteten, dass das neue Restaurant noch dieses Jahr eröffnen würde – denn seit 2019 prangt die Klebefolie mit den großen weißen Lettern „Henssler kommt“ an den Fenstern. Der ein oder andere kulinarische Fan Hensslers wird sich nun fragen: „Kommt der Henssler überhaupt noch?“

Steffen Henssler: Restaurant in Scharbeutz eröffnet 2021

Ja er kommt, und zwar nächstes Jahr! Das bestätigte seine PR-Agentur auf Anfrage der MOPO. Einen konkreten Termin für die Eröffnung des Restaurants gibt es jedoch noch nicht.

In Zeiten von Corona ist es sicherlich kein verkehrter Schachzug, eine Neueröffnung zu verschieben – die Gastronomie ist derzeit ohnehin stark angeschlagen. Die Scharbeutzer Gastroszene darf sich beim warten auf die prominente Konkurrenz also noch gedulden. Und wer es gar nicht abwarten will, der kann sich in den anderen Restaurants des Starkochs ja einen Vorgeschmack holen.