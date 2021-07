Am Großen Segeberger See wurden am Dienstagnachmittag zwei Kinder als vermisst gemeldet. 80 Rettungskräfte aus der Umgebung rückten mit einem Großaufgebot an. Auch Taucher der Hamburger Feuerwehr kamen zum Einsatz, da die Kinder im Wasser vermutet wurden. Gefunden wurde niemand, die Feuerwehr stellte die Suche ein.

Gegen 14.35 Uhr meldeten Passanten, dass sie Kinderkleidung an einem der Ufer gefunden hatten. Von den zwei Kindern fehlte aber jede Spur, weshalb zahlreiche Retter aus Segeberg und Umgebung anrückten. Auch die Feuerwehrtaucher aus Hamburg wurden angefordert und per Hubschrauber eingeflogen, um das bis zu zwölf Meter tiefe Gewässer zu untersuchen.

Bei Hamburg: Zwei Kinder in See vermisst

Wie ein Sprecher des Lagedienst der MOPO bestätigte, hätten Zeugen die Kinder zuletzt im Wasser gesehen. Weitere Hinweise, wo sie sich befinden, gab es zunächst aber nicht. Der See wurde von Tauchern und Feuerwehrmännern in Schlauchbooten abgesucht, auch ein Rettungshubschrauber kreiste über der Einsatzstelle.

Eine Abfrage der Polizei bei Anwohnern im Ort, dem nahe gelegenen Heilpädagogischen Kinderheimen in Stipsdorf und Bad Segeberg sowie der Nachfrage nach einer Vermisstenmeldung habe laut Angaben der Feuerwehr ergeben, dass aktuell niemand vermisst werde.

Großer Segeberger See: Suche ergebnislos eingestellt

Die Feuerwehr Bad Segeberg teilte am Abend mit: „Nachdem der letzte Taucher gegen 18:07 Uhr das Wasser verlassen hatte, fest stand, dass alle möglichen Bereiche im und am Wasser abgesucht wurden, wurde der Einsatz ohne Feststellung beendet. Es konnte niemand im Wasser gefunden werden.“