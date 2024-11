Mutter bringt Kind zur Kita – kurz darauf geht das Auto in Flammen auf

Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Dort geriet ein Mercedes in Flammen. Kurz zuvor hatten darin noch eine Mutter und ihr Kind gesessen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 8 Uhr zur Kurt-Wagener-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Löschfahrzeuge stand ein Mercedes auf einem Parkplatz in Flammen. Laut Feuerwehr hatte das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug, ebenfalls ein Mercedes, übergegriffen.

Elmshorn: Auto brennt – Flammen erfassen weiteren Pkw

Trotz des raschen Löscheinsatzes entstand an beiden Autos Totalschaden. Doch das war Glück im Unglück: Denn in dem ersten Fahrzeug hatte kurz zuvor eine Mutter mit ihrem Kind gesessen. Sie hatte die Tochter gerade in die Kita gebracht. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.