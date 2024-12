Kind angefahren und einfach abgehauen: Polizei sucht weißen Kleinwagen

Schwerer Unfall in Heikendorf (Kreis Plön): Am Donnerstagnachmittag ist dort ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden, der Fahrer flüchtete. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Dorfplatz. Ein weißer Kleinwagen fuhr aus Richtung Neuheikendorfer Weg in Richtung Schmiedeplatz, als das Mädchen laut Polizei in Höhe einer Bushaltestelle plötzlich auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß.

Fahrer fuhr nach Unfall einfach weiter

Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Das verletzte Mädchen wurde vor Ort von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei dürfte das Unfallfahrzeug im Frontbereich stark beschädigt sein. „Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder hellen Kleinwagen handeln. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder möglichen Insassen sind derzeit nicht bekannt“, so eine Polizeisprecherin.

Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160-1710 zu melden.