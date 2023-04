So war das wohl nicht gemeint: Mann findet viel Geld in Zu-verschenken-Kiste

„Zu-Verschenken-Kisten“ sind eine praktische Möglichkeit, anderen Menschen mit Dingen, die man selber nicht mehr braucht, eine Freude zu machen. Doch in Kiel entdeckte ein Mann in einem Buch, das in einer solchen Kiste lag, sehr viel Bargeld …

Der 22-Jährige habe nach eigenen Angaben das Buch am Mittwochmorgen aus der Kiste an der Straßenecke Bremerstraße / Samwerstraße in Kiel genommen und beim Durchblättern einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Kiel: Mann findet viel Geld in „Zu-Verschenken-Kiste“

Der ehrliche Finder ging zur Polizei und übergab den Beamten das Geld. Bisher konnte die Besitzerin oder der Besitzer nicht ermittelt werden.

Wem gehören das Geld und das englischsprachige Buch, dessen Handlung im 19. Jahrhundert spielt? Personen, die glaubhafte Angaben machen können, dass das Buch aus ihrem Eigentum stammt, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 1110 beim 1. Polizeirevier zu melden oder die Dienststelle in der Düppelstraße 23 in Kiel aufzusuchen. (elu)