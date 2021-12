Feuer in Großensee (Stormarn): Der Bewohner eines Einfamilienhauses wurde am Donnerstagmorgen verletzt in eine Klinik eingeliefert. Eine unbeaufsichtigt brennende Kerze soll den Brand ausgelöst haben.

Der Brand sei laut Polizei gegen 11.30 in einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-Eylmann-Straße ausgebrochen. Ursache sei eine brennende Kerze gewesen. Der Bewohner (55) habe zunächst eigene Löschversuche vorgenommen und sich dabei verletzt.

Hoher Sachschaden nach Wohnzimmerbrand

Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut 30 Minuten unter Kontrolle. In dem Haus entstand erheblicher Sachschaden.