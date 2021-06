Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Diese zwei Fernsehstars stürzen sich ins Abenteuer

Bad Segeberg –

Ende Juni ist es wieder so weit: Die Karl-May-Spiele gehen in die nächste Runde! Für das neue Abenteuer „Der Ölprinz“ wurden zwei Fernsehstars ins Team geholt. Die Schauspieler Sascha Hehn (65) und Katy Karrenbauer (57) übernehmen nach Angaben eines Sprechers zwei Schlüsselrollen in der diesjährigen Inszenierung.

„Mit der Verpflichtung dieser beiden Gaststars sind wir sehr glücklich“, so Geschäftsführerin Ute Thienel. Bereits seit mehreren Jahren habe man sich die Schauspieler in der Produktion gewünscht, nun klappe es endlich. Hehn verkörpert in dem Stück den gewissenlosen Geschäftemacher Grinley, der im Wilden Westen ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Katy Karrenbauer wird als resolute Rosalie Ebersbach einen deutschen Siedlertreck anführen. Die Premiere findet am 27. Juni im Bad Segeberger Freilichttheater statt.

Sascha Hehn: Sympathieträger mit jahrelanger TV-Erfahrung

Sowohl Hehn als auch Karrenbauer sind seit vielen Jahren im Theater- und Filmgeschäft tätig. Hehn wurde Anfang der 80er Jahre als charmanter „Chefsteward Victor“ auf dem ZDF-„Traumschiff“ bundesweit bekannt und hat im Laufe seiner Karriere viele TV-Filme gedreht – beispielsweise „Liebe auf Mallorca“, „Im Tal des Schweigens“, „Zwei Herzen und ein Edelweiß“, oder die australische Abenteuerserie „Auf Wiedersehen Charlie“. Auch auf der Theaterbühne hat Hehn sein Publikum immer wieder begeistert – unter anderem in William Shakespeares „Wie es euch gefällt“ bei den Salzburger Festspielen und in Jean Cocteaus’ „Der Doppeladler“. Als Synchronsprecher übernahm er die Titelrolle in „Shrek“.

Katy Karrenbauer: Markanteste Schauspielerin im deutschen Fernsehen

Katy Karrenbauer

Auch Katy Karrenbauer hat jahrelange Schauspiel-Erfahrung: Ihre dunkel-herbe Stimme, ihr rauer Charme und ihr unverwechselbares Auftreten haben sie in den 90er Jahre zum bestimmenden Gesicht der RTL-Kultserie „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ gemacht. Zehn Jahre lang verkörperte sie bis Ende 2006 in mehr als 400 Folgen die Bankräuberin Christine Walter. Auch in „In aller Freundschaft“, „Notaufnahme“, „Balko“, „Der letzte Bulle“, „Großstadtrevier“ und „Alarm für Cobra 11 war sie zu sehen. Für das Kino drehte Katy Karrenbauer beispielsweise „Max und Moritz Reloaded“, „Sieben Zwerge 2- Der Wald ist nicht genug“, „Cloud Atlas“, und „Kartoffelsalat“ 1 und 3. (dpa/lmr)