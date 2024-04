Karambolage mit Pferdeanhänger – Autobahn im Norden gesperrt

Auf der A23 zwischen Itzehoe und Lägerdorf (Kreis Steinburg) ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, als ein BMW in einen Pferdeanhänger krachte. Der BMW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Kalb im Pferdeanhänger blieb unbeschadet und wurde in einen Mercedes verfrachtet.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 16.45 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Mercedes mit Pferdeanhänger auf der A23 in Richtung Norden die Spur wechseln wollen. Dabei habe er offenbar einen von hinten heranrasenden BMW übersehen.

BMW-Fahrer leicht verletzt in Klinik

Dessen Fahrer krachte in den Anhänger und schleuderte diesen auf die Seite. Der BMW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in die Klinik. Ein im Anhänger befindliches Kalb blieb unbeschadet und wurde in den Mercedes verfrachtet, bis ein Ersatzanhänger eintraf. Die Autobahn in Richtung Norden war auch um 18 Uhr noch gesperrt.