Großeinsatz an der Elbe: Kanu kentert – drei Menschen fallen ins Wasser

Großeinsatz der Rettungskräfte in Geesthacht (Herzogtum Lauenburg). Dort hatten drei Erwachsene bei eisiger Kälte eine Kanutour auf der Elbe unternommen. Plötzlich kippte das Kanu um – alle fielen ins eiskalte Wasser.

Zu dem Unglück kam es laut einem Sprecher der Feuerwehr gegen 12 Uhr an der Elbuferstraße. Dort war ein mit drei Personen besetztes Kanu gekentert. Alle Insassen plumpsten in das eiskalte Wasser der Elbe. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an.

Durchnässt und unterkühlt – Verunglückte kamen in Klinik

Laut dem Sprecher sei das Unglück nahe des Ufers passiert. Alle Verunglückten konnten sich retten. Sie waren aber durchnässt und hatten eine Unterkühlung. In Decken eingehüllt wurden die Havarierten im Rettungswagen aufgewärmt. Danach kamen sie vorsichtshalber in eine Klinik.