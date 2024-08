Autos gehen in Flammen auf – Feuer greift auf Gebäude über

Einsatz in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) am frühen Samstagmorgen: Dort waren zwei Autos in Flammen aufgegangen – das Feuer griff anschließend auf das angrenzende Bürogebäude über.

Um 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Brauerstraße gerufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vor einer Apotheke waren zwei Pkw vor einem Bürogebäude in Brand geraten.

Kaltenkirchen: Autos geraten in Brand

Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz zu Ende.

Berichten von vor Ort, dass vier Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten, konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (elu)