In Timmendorfer Strand an der Lübecker Bucht entdeckte ein Feriengast am Montagabend gegen 21 Uhr einen Jungen, der leblos in der Ostsee trieb. Der Mann (36) reagierte beherzt und rettete dem Elfjährigen mit der Hilfe von zwei weiteren Urlauberinnen das Leben.

Ein Urlauber habe am Montagabend während eines Spaziergangs eine ungewöhnliche Bewegung des Jungen im Wasser gesehen, so die Polizei. Er lief in die Ostsee und zog das Kind, dessen Kopf sich bereits unter Wasser befand, an Land.

Auf die Hilferufe des 36-Jährigen hin verständigte eine Urlauberin die Rettungskräfte, eine weitere Zeugin (31) begann mit der Reanimation – und es gelang ihr glücklicherweise, das Kind wieder zum Atmen zu bringen. Rettungskräfte brachten den Schüler in ein Krankenhaus. (lm/dpa).