Junge Mutter in Rendsburg erwürgt: Verdächtiger checkte gemeinsam mit Opfer ein

Rendsburg –

Ihr gewaltsamer Tod gibt Rätsel auf: Am Donnerstag wurde eine junge Mutter (†28) in einem Hotelzimmer in Rendsburg erwürgt aufgefunden. Neben ihr lag ihr sechs Monate altes Kind. Derzeit stellt sich die Kieler Staatsanwaltschaft noch viele Fragen zu dem mutmaßlichen Täter und seinem Motiv, bestätigte der Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein 24 Jahre alter Mann soll die Schleswig-Holsteinerin in der Nacht zum Donnerstag erwürgt und sich selbst verletzt haben. Anschließend hat sich der Mann in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Noch am Donnerstag wurde ein Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen. Er sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in U-Haft.

Ob es sich um den Vater des Säuglings handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht, dass der Mann sich der Frau nicht mehr nähern durfte, seit sie ihn wegen Gewalttätigkeiten angezeigt und ein gerichtliches Kontaktverbot erwirkt hatte.

Mutmaßlicher Täter hatte Kontaktverbot

Im vergangenen September hat der Mann gegen die Auflage gemäß des Gewaltschutzgesetzes verstoßen. Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte daraufhin einen Strafbefehl verhängt. Wieso das spätere Opfer trotzdem mit dem mutmaßlichen Täter gemeinsam in das Hotel eingecheckt hat, müssen die Ermittler nun klären. (mdo)